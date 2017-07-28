Два человека спасены сотрудниками МЧС на Байкале

Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФПолитика 28 июля, 12:27
Расчеты С-400 "Триумф" и "Панцирей" подняты по тревоге в СибириАрмия и ОПК 28 июля, 12:14
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном боруПолитика 28 июля, 12:08
NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 28 июля, 12:02
Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатамСпорт 28 июля, 12:01
Оренбургский локомотиворемонтный завод удвоит штат из-за роста заказовТранспорт 28 июля, 11:55
Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 28 июля, 11:52
Рабилитация пострадавших от браконьеров животных налажена в БразилииСоциальная ответственность 28 июля, 11:47
ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%Транспорт 28 июля, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли двоих человек на озере Байкал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
"Сотрудниками Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня были спасены мужчина и женщина. Операция заняла не более 20 минут с момента получения сигнала от очевидцев", - сказал сотрудник ведомства.
ЧП произошло неподалеку от поселку Култук. Течение и ветер унесли лодку с женщиной на большую воду. За ней вплавь бросился ее 62-летний отец, но выбился из сил и не смог вернуться к берегу. Спасатели первым делом помогли мужчине.
"А вот его дочь в одноместной резиновой лодке мы догнали уже на более значительном расстоянии - в 300 метрах от берега. 37-летняя женщина сильно запаниковала, когда поняла, что ее очень быстро относит от берега. Устав грести против течения, она бросила весла и начала рыдать. Мы подняли ее на борт нашего катера и вместе с отцом доставили к месту их стоянки", - цитируют в пресс-службе рассказ спасателя Леонида Усольцева, участвовавшего в операции.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. С ними была проведена разъяснительная беседа.