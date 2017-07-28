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Два человека спасены сотрудниками МЧС на Байкале

Общество Безопасная жизнь
28 июля, 12:10 UTC+3 ТАСС

Медицинская помощь женщине и ее отцу не понадобилась

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ТАСС, 28 июля. Сотрудники МЧС спасли двоих человек на озере Байкал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"Сотрудниками Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня были спасены мужчина и женщина. Операция заняла не более 20 минут с момента получения сигнала от очевидцев", - сказал сотрудник ведомства.

ЧП произошло неподалеку от поселку Култук. Течение и ветер унесли лодку с женщиной на большую воду. За ней вплавь бросился ее 62-летний отец, но выбился из сил и не смог вернуться к берегу. Спасатели первым делом помогли мужчине.

"А вот его дочь в одноместной резиновой лодке мы догнали уже на более значительном расстоянии - в 300 метрах от берега. 37-летняя женщина сильно запаниковала, когда поняла, что ее очень быстро относит от берега. Устав грести против течения, она бросила весла и начала рыдать. Мы подняли ее на борт нашего катера и вместе с отцом доставили к месту их стоянки", - цитируют в пресс-службе рассказ спасателя Леонида Усольцева, участвовавшего в операции.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. С ними была проведена разъяснительная беседа.

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