Два уральских школьника установили рекорд России по подъему по штурмовой лестнице

Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художникаКультура 28 июля, 14:06
Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябреТранспорт 28 июля, 14:00
В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения РусиОбщество 28 июля, 13:59
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении СШАПолитика 28 июля, 13:54
Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видахСпорт 28 июля, 13:39
Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажировЭкономика и бизнес 28 июля, 13:06
Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 28 июля, 13:06
Песков: заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейноПолитика 28 июля, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Школьники из Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра установили новый рекорд России по подъему по штурмовой лестнице на чемпионате по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
XXVI чемпионат России по пожарно-спасательному спорту проходит в Подольске. В борьбу за звание сильнейших выступили 16 сборных команд, в составе которых более 400 спортсменов.
"Одним из первых испытаний стал - подъем по штурмовой лестнице на учебную башню. Состязания проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек в трех возрастных группах. И сразу два спортсмена установили новые рекорды России в своих возрастных группах. Школьница Алина Милосердова из Свердловской области показала время 7,67 секунды, а Антон Маслов из команды ХМАО-Югра (младшая возрастная группа) поднялся на второй этаж учебной башни за 6,38 секунды", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, рекордсмены теперь должны будут преодолеть дистанцию в 100 метров с препятствиями, и принять участие в пожарной эстафете с передачей пожарного ствола.
"В 1964 году была создана федерация пожарно-прикладного спорта СССР. С переходом пожарной охраны в МЧС России пожарно-прикладной спорт продолжил активное развитие, добившись лидирующих позиций на чемпионатах мира, Европы и многих международных соревнованиях", - добавили в пресс-службе.