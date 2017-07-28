Два уральских школьника установили рекорд России по подъему по штурмовой лестнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Школьники из Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра установили новый рекорд России по подъему по штурмовой лестнице на чемпионате по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

XXVI чемпионат России по пожарно-спасательному спорту проходит в Подольске. В борьбу за звание сильнейших выступили 16 сборных команд, в составе которых более 400 спортсменов.

"Одним из первых испытаний стал - подъем по штурмовой лестнице на учебную башню. Состязания проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек в трех возрастных группах. И сразу два спортсмена установили новые рекорды России в своих возрастных группах. Школьница Алина Милосердова из Свердловской области показала время 7,67 секунды, а Антон Маслов из команды ХМАО-Югра (младшая возрастная группа) поднялся на второй этаж учебной башни за 6,38 секунды", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, рекордсмены теперь должны будут преодолеть дистанцию в 100 метров с препятствиями, и принять участие в пожарной эстафете с передачей пожарного ствола.

"В 1964 году была создана федерация пожарно-прикладного спорта СССР. С переходом пожарной охраны в МЧС России пожарно-прикладной спорт продолжил активное развитие, добившись лидирующих позиций на чемпионатах мира, Европы и многих международных соревнованиях", - добавили в пресс-службе.