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Сотрудники МЧС поймали пьяного судоводителя на Иртыше

Общество Безопасная жизнь
28 июля, 14:07 UTC+3 ТАСС

Мужчина не имел при себе документов на управление лодкой

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ТАСС, 28 июля. Пьяный судоводитель без прав на управление лодкой пойман сотрудниками МЧС на реке Иртыш в Омске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

"В ходе патрулирования акватории реки Иртыш сотрудники МЧС заметили странное поведение водителя мотолодки. При проверке документов оказалось, что мужчина не имеет разрешающих документов, кроме того, тест на наличие алкоголя в организме подтвердил опасения спасателей. В связи с этим было применено административное воздействие на нарушителя. Также он был отстранен от управления маломерным судном", - сказал сотрудник пресс-службы.

На пьяного водителя составили два протокола, лодку поместили на штрафстоянку. "Надеюсь, что сегодняшний случай послужит примером для других водителей маломерных судов и остановит их от того, чтобы выпив, сесть за штурвал судна. Вода, как и автодорога, не прощает ошибок", - приводят в пресс-службе слова инспектора Государственной инспекции по маломерным судам Юрия Величко.

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