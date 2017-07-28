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Сотрудники МЧС обеспечат безопасность Дня ВМФ в Астрахани

Общество Безопасная жизнь
28 июля, 15:43 UTC+3

В честь 321-й годовщины со дня основания ВМФ в городе пройдет выставка вооружений флота, пожарно-спасательных формирований МЧС и других силовых ведомств

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ТАСС, 28 июля. Спасатели на воде будут обеспечивать безопасность Дня ВМФ, который пройдет в Астрахани 30 июля. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе местного главка МЧС РФ.

"30 июля на набережной реки Волга пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 321-й годовщины со дня основания ВМФ России. В мероприятии примут участие боевые корабли, катера, суда обеспечения Каспийской флотилии и личный состав частей морской пехоты. Для обеспечения безопасности в акватории будут нести боевое дежурство сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и пожарно-спасательный катер", - сказали в пресс-службе.

Кроме того на площади Петра первого в Астрахани будет организована выставка вооружений флота, пожарно-спасательных формирований МЧС и других силовых ведомств. Спасатели просят в это день не приближаться на лодках к военным судам. 

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