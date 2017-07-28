МЧС предупредило о почти 40-градусной жаре в Северной Осетии

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ТАСС, 28 июля. Жара почти до 40 градусов ожидается в ближайшие два дня в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По информации североосетинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 28 по 29 июля в степных районах республики столбик термометров поднимется до 38 градусов", - сказал представитель ведомства.
В МЧС просят ограничить пребывание на улице, физические нагрузки, надевать головной убор, а также пить больше жидкости.