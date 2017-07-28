МЧС: в лесах на севере Коми сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. МЧС объявило чрезвычайно высокую опасность лесных пожаров в Усинском и Интинском районах Республики Коми до 30 июля, сообщил региональный главк МЧС.

"В связи с сухой и теплой погодой в лесах Усинского и Интинского районов по 30 июля сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность - пятого класса", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС начальник отдела Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Козак, дожди обходят эту территорию стороной. "В Усинском и Интинском районах сохраняется совершенно сухой период. Те немногочисленные осадки, что там выпадают, не спасают ситуацию. Ждем выход нового циклона 31 июля, он должен "смыть" пожароопасность", - сказала она.

По данным властей, в регионе в настоящее время продолжается 21 лесной пожар общей площадью 603 га, в том числе горят 150 га леса в национальном парке "Югыд ва" - крупнейшей особо охраняемой природной территории Европы. Пожар в нацпарке локализован, к его тушению привлечены добровольцы.

"Сильно горят леса северных территорий - в Печорском, Ижемском, Усинском, Усть-Цилемском районах. Два самолета осуществляют патрулирование территории. Вертолеты Ми-8 задействованы для завоза и вывоза людей. Причина возгораний - грозы", - сказала ТАСС пресс-секретарь Коми лесопожарного центра Оксана Никитина.

По данным Коми лесопожарного центра, с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано в общей сложности 174 пожара площадью около 3 тыс. га. Сейчас к ликвидации возгораний привлечено 119 человек, включая сотрудников авиационной пожарной службы, лесников, работников пожарно-химических станций и лесной охраны, местное население. В 2016 году в регионе было 228 пожаров, выгорело более 2,7 тыс. га леса, причиной большинства возгораний стали грозы.