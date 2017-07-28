Авиация МЧС России за сутки защитила от пожаров девять населенных пунктов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС России за минувшие сутки защитила от пожаров в российских регионах девять населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Благодаря совместным действиям наземной и воздушной группировок за сутки удалось отстоять девять населенных пунктов. Всего с начала пожароопасного периода не допущено распространение пожаров в сторону 2,72 тыс. населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за последние сутки в тушении пожаров и защите населенных пунктов от огня были задействованы 32 самолета, которые сбросили на очаги пожаров более 13 тыс. тонн воды.

На сегодняшний день в 38 регионах установлен особый противопожарный режим. Наибольшее количество очагов природных пожаров зафиксировано в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе, на территории которого действует режим чрезвычайной ситуации в лесах.

На Ямале пожары тушат самолеты-амфибии Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8 МЧС России, которые за последние сутки совершили 15 вылетов, произвели 169 сбросов воды общей массой более 1 тыс. тонн. В результате не допущено распространение пожаров в сторону населенных пунктов Аксарка Приуральского района и Ягельный Надымского района Ямала. Группировка по тушению пожаров в регионе усиливается. Из Петрозаводска и Архангельска в Надым самолетом Ил-76 МЧС России будут доставлены 90 десантников Авиалесоохраны с необходимой экипировкой и снаряжением.

Всего в России в работах по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров задействованы более 12,4 тыс. человек и более 3,5 тыс. единиц техники.