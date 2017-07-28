Режим ЧС сохраняется в вологодской Вытегре до улучшения погодных условий

ТАСС, 28 июля. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе Вытегра Вологодской области из-за ливней и дождевого паводка, сохранится до улучшения погодных условий. Об этом заявил на внеочередном заседании комиссии по ЧС губернатор региона Олег Кувшинников.

"В ближайшие дни в Вытегорском районе сохранится сложная гидрометеорологическая ситуация. Погодные условия не позволяют нам снять режим ЧС. Работа оперативной группы регионального управления МЧС и местной администрации должна быть продолжена. Наша задача - восстановить нормальную работу всех социальных объектов и инженерных коммуникаций. В полной готовности должны быть все экстренные и коммунальные службы", - процитировала Кувшинникова его пресс-служба.

Как отметил губернатор, обстановка в городе Вытегра стабилизируется, начались ремонтно-восстановительные работы, в которых задействовано свыше 100 человек и 30 единиц техники. Развернут пункт временного размещения населения, организовано питание эвакуированных, проводится откачка воды из подвальных помещений, уборка мусора, ограждаются размытые участки дорог.

По словам начальника Главного управления МЧС РФ по области Василия Балчугова, сил и средств для ликвидации последствий подтопления достаточно. Из зоны ЧП эвакуировано 70 человек, в том числе 15 детей. Пять человек размещены в пункте временного пребывания, 65 жителей - у родственников, 21 человек от эвакуации отказался. На данный момент от воды освобождено 11 приусадебных территорий. Отмечается снижение уровня воды, за сутки он упал на 120 см.

С утра 28 июля работает комиссия из представителей общественности, городской и районной администрации по определению размера ущерба пострадавших граждан.

Как сообщил глава Вытегорского района Александр Павликов, из резервного фонда района будет выделено 300 тыс. рублей наиболее пострадавшим. Помощь на неотложные нужды - продукты питания, одежду, лекарства - готов оказать департамент соцзащиты области, специалисты консультируют население.

Сотрудники полиции патрулируют подтопленные территории, случаев мародерства, правонарушений не допущено, отмечено на заседании комиссии.

Паводок

В ночь на 27 июля в Вытегорском районе выпало 115% месячной нормы осадков, в результате ручей Вянг в центре города Вытегра вышел из берегов, подтопив десять улиц, около 30 частных домов с участками, в которых проживает 91 человек.

В городе действует режим ЧС, в районе - режим повышенной готовности, введены ограничения для автотранспорта.