Дмитрий Кублицкий: в профессии спасателя хватает экстрима

ТАСС, 27 июля. Спасатели Сахалина нашли и подняли на борт вертолета двух серфингистов, унесенных в Охотское море. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

"Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России заметил два ярких пятна в море в районе мыса Великан Корсаковского района. Ими оказались надувные доски пропавших ранее серфингистов. Быстрому обнаружению унесенных в море людей способствовали два фактора - проведенные опытными сотрудниками МЧС расчеты скорости и направления движения пропавших, а также яркие цвета досок", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вертолет завис над серверами. На тросе в море спустился спасатель Дмитрий Кублицкий. "Оценив обстановку, сначала я наверх отправил девушку - она замерзла больше. После этого поднялся вместе с парнем. Вода была очень холодная, по ощущениям - градусов шесть. Так что гидрокостюмы, хотя и тонкие, сослужили им хорошую службу. Из обстоятельств, которые осложняли задачу, могу отметить сильный отжимной ветер и высокую волну", - рассказал спасатель.

Спортсменов доставили в Южно-Сахалинск. Медицинская помощь им не понадобилась.

По призванию

У Дмитрия Кублицкого просоленная кожа и темный морской загар. В МЧС он 18 лет. Спасатель международного класса - это высшая категория. Возглавляет поисково-спасательное подразделение Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова. В послужном списке - ликвидация последствий землетрясения в Нефтегорске и аварии на танкере Каракумнефть. Число спасенных за время службы он затрудняется назвать.

По образованию Дмитрий - инженер-строитель. Пришел в читинский областной поисково-спасательный отряд с категориями водителя и начальной специализацией водолаза. Потом переехал на Сахалин. И освоил еще много профессий: десантник-парашютист, водолазный специалист высшей категории, керасинорезчик, стропальщик, выпускающий с вертолета, промышленный альпинист, в том числе по международной системе и много других.

"Это мое призвание", - отвечает он на вопрос, почему выбрал профессию спасателя. И добавляет: "Приятно спасать людей".

Три тысячи часов под водой

С водой связана и служба спасателя Кублицкого и хобби Кубликого-спортсмена. В общей сложности Дмитрий провел под водой 3 тыс. часов. Для водолаза-спасателя - это выдающийся результат.

"Продолжительность работы под водой зависит от многих факторов, таких как характер работы, конечно же глубина, подготовленность водолаза, используемое снаряжение, условия работы и так далее. В среднем, можно сказать, 1-1,5 часа за спуск и два спуска в день. Работать под водой можно максимум 10 дней в месяц. Поэтому если трудиться в таком режиме, а это достаточно плодотворно, то 3 тыс. часов реально набрать за 13-15 лет. Это наработка достойная уважения. К примеру, у меня за восемь лет работы - 1,2 тыс. часов", - объясняет тонкости начальник отдела аварийно-спасательных водолазных работ Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России Максим Маховиков.

И вне работы Дмитрия тянет в море. "Больше всего мне нравится в свободное время заниматься подводной охотой, фридайвингом, немного кататься на вэйкборде и на водных лыжах. Еще люблю управлять маломерными судами. Иногда помогаю спорт-школе: ставим ребят на водные лыжи и вейкборды", - говорит он.

О трудностях профессии

У спасателя такой категории большая часть жизни проходит на службе. Командировки, учения, море вокруг Сахалина, которое не дает бездельничать сотрудникам МЧС. Даже домашних животных с таким ритмом жизни не завести, признается Дмитрий. "Это дело ответственное. Моя работа часто с разъездами и командировками. Не хочу брать ответственность", - говорит он про домашнюю живность.

Поэтому он советует желающим стать спасателями хорошенько подумать: "Пусть хорошо подумают. Один раз подумают, второй раз подумают и третий тоже".

На вопрос, что самое сложное в его профессии, Дмитрий отвечает: "Доставать из воды мертвых детей".

"Если бы стал офисным работником, то занимался бы экстремальными видами спорта, но в профессии спасателя экстрима и так много", - резюмирует он.