В Дагестане объявлено экстренное предупреждение из-за высокого риска возникновения пожаров

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане из-за чрезвычайной пожароопасности, которая ожидается в некоторых районах республики, сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В период с 31 июля по 2 августа 2017 года сохранится в низменных районах и ожидается местами в приморских районах Дагестана чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - сказал представитель республиканского МЧС.

В связи с этим в МЧС просят местных жителей отказаться от посещения лесов и не разжигать костры. Ранее чрезвычайная пожароопасность пятого класса была объявлена на севере низменных районов Дагестана с 19 июля по 21 июля этого года.