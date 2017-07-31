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В Дагестане объявлено экстренное предупреждение из-за высокого риска возникновения пожаров

Общество Безопасная жизнь
31 июля, 11:40 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, июля. /ТАСС

МЧС рекомендует местным жителям не посещать леса и не разжигать костры

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МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане из-за чрезвычайной пожароопасности, которая ожидается в некоторых районах республики, сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В период с 31 июля по 2 августа 2017 года сохранится в низменных районах и ожидается местами в приморских районах Дагестана чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - сказал представитель республиканского МЧС.

В связи с этим в МЧС просят местных жителей отказаться от посещения лесов и не разжигать костры. Ранее чрезвычайная пожароопасность пятого класса была объявлена на севере низменных районов Дагестана с 19 июля по 21 июля этого года.

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