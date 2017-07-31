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Открытые соревнования спасателей на Кубок Кавказа проходят в Ингушетии

Общество Безопасная жизнь
31 июля, 11:51 UTC+3 МАГАС МАГАС 31, июля. /ТАСС

В настоящее время уже завершен первый этап соревнований, лидерами которого стали спасатели из Краснодара

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МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Соревнования сотрудников поисково-спасательных формирований на Кубок Кавказа, в которых принимают участие 18 команд из различных регионов страны, проходят в Ингушетии, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"У нас в Джейрахском районе проходят соревнования по многоборью среди спасателей на Кубок Кавказа, приуроченные к 25-летию образования республики. В них принимают участие 18 поисково-спасательных отрядов Северного Кавказа и Южного федерального округа, а также региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в том числе спасатели и студенты из Ингушетии", - уточнили в пресс-службе.

Официальное открытие соревнований состоится 1 августа, однако уже состоялся первый этап, и участники успели продемонстрировали скорость и выносливость в трехкилометровом кроссе.

По итогам первого этапа на первом месте спасатели из Краснодара "Кубань - СПАС", на втором месте - Ставропольский поисково-спасательный отряд, на третьем - Дагестанский поисково-спасательный отряд.

Кубок Кавказа проводится с целью совершенствования навыков при проведении поисково-спасательных и аварийных работ, овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники, повышения профессионального мастерства, а также обмена опытом проведения поисково-спасательных работ. Участники состязаний в течение недели (до 7 августа) покажут умение проводить поисково-спасательные работы, будут оказывать помощь "пострадавшим" на водных объектах и на скалах, при сходе лавин и на ледниках.

Каждой команде предстоит пройти ряд испытаний, среди которых кросс-эстафета, силовое упражнение на перекладине, проведение поисково-спасательных работ на акватории и в условиях техногенных ЧС, оказание медицинской помощи.

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