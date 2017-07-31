Энергоснабжение в Кировской области восстановлено после непогоды

ТАСС, 31 июля. Энергоснабжение в Кировской области, нарушенное после непогоды, восстановлено в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"В Кировской области энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщал, что без электроснабжения в регионе остались бытовые потребители в 42 населенных пунктах, около 4,1 тыс. человек, а также один социально-значимый объект. К аварийно-восстановительным работам привлекались 84 человека, в распоряжении которых было 23 единицы техники.

Массовые аварийные отключения электричества начались 30 июля из-за неблагоприятных погодных условий - сильного дождя и грозы. В большинстве районов удалось оперативно ликвидировать последствия непогоды.