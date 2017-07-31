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В Хабаровском крае найден мужчина, заблудившийся в лесу неделю назад

Общество Безопасная жизнь
31 июля, 13:20 UTC+3

Для поиска мужчины были задействованы волонтеры, местные жители и полиция, а также кинологи, беспилотник и вертолет Ми-8 МЧС

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ТАСС, 31 июля. Мужчина, который неделю провел в лесу в Хабаровском крае, найден. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что 38-летний гражданин, пропавший 25 июля в лесном массиве в районе поселка Сита, обнаружен", - сказал сотрудник пресс-службы.

О пропаже своего товарища сообщил житель поселка Сита после похода в лес за ягодами. Первые сутки его искали волонтеры, местные жители и полиция. На вторые сутки по заявке из МВД к поискам подключились кинологи, беспилотник и вертолет Ми-8 МЧС. Было осмотрено около 35 кв. км территории. "Поиски осложнялись тем, что в данном районе болотистая местность", - подчеркнули в министерстве.

"Мужчина самостоятельно вышел на автодорогу возле населенного пункта Соколовка района имени Лазо. Силы и средства МЧС России возвращены в пункт постоянной дислокации", - добавил представитель пресс-службы. 

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