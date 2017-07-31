Аэромобильная группировка МЧС начала работу в пострадавшем от непогоды районе Поморья

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Архангельской области, в которую входят 20 человек, приступила к оказанию помощи жителям Пинежского района Поморья, пострадавшего в воскресенье от непогоды, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления.
"Группировка занимается распиловкой упавших деревьев, освобождением крыш, оказывает адресную помощь жителям", - уточнили в пресс-службе.
Без электроснабжения в районе остается 701 дом с населением до 5 тыс. человек, в том числе более 900 детей, четыре социально-значимых объекта - две школы, ЦРБ и детский сад. От электроснабжения также отключены три вышки операторов сотовой связи.
В администрации Пинежского района отметили, что для восстановления электроснабжения и разбора завалов имеется вся необходимая техника. В течение дня ожидается восстановление электроснабжения в Карпогорах.