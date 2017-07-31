При пожаре в Улан-Удэ спасены 10 человек

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ТАСС, 31 июля. Десять человек, в том числе два младенца, спасены из пожара в жилом доме в Улан-Удэ. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия.
"Возгорание произошло в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мокрова. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в подъезде. Сотрудники пожарно-спасательной части № 3 с пятого этажа по лестничному маршу эвакуировали десять человек - шесть взрослых и четырех детей, в том числе двух грудных младенцев", - сказал сотрудник пресс-службы.
Всего в ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и три единицы техники. Причиной пожара стало короткое замыкание в розетке. С начала года в Бурятии произошло 195 возгораний из-за неисправной элекропроводки.