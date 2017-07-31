Открыта новая пожарная часть в отдаленном районе Свердловской области

ТАСС, 31 июля. Новая пожарная часть открыта в Артинском городском округе Свердловской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Торжественное открытие нового пожарного поста, построенного за счет средств областного бюджета, состоялось в селе Малая Тавра Артинского городского округа Свердловской области. Он будет обеспечивать пожарную безопасность трех населенных пунктов, в которых проживает более 1,2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Пожарным подарили телевизор, микроволновую печь и компьютер для создания комфортных условий службы. Местная администрация пообещала облагородить территорию части.