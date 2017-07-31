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Высокая пожарная опасность отмечается в трех регионах юга России

Общество Безопасная жизнь
31 июля, 15:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, июля. /ТАСС

Вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, существует в Ростовской и Астраханской областях, а также в республике Калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности распространено в Ростовской и Астраханской областях, а также в республике Калмыкия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 1 по 3 августа местами в юго-восточных районах Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высокая пожароопасность (четвертый класс) в этот же период прогнозируется местами в южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), центральных (Константиновский, Усть-Донецкий) районах", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

При этом, по данным ведомства, в перечисленных районах высокая пожароопасность сохранится.

Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности пятого класса объявлено в понедельник и в Калмыкии, где с 1 июля действует особый противопожарный режим.

"С 1 по 3 августа чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в юго-восточных районах (Черноземельский, Лаганский районы) и ожидается местами в северном - в Юстинском районе. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами" - отмечается в сообщении ГУ МЧС по республике.

Также высокая пожарная опасность пятого класса сохранится в Астраханской области с 31 июля по 2 августа. По данным ГУ МЧС по региону, она будет наблюдаться в южных районах и в областном центре - Астрахани.

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