Сотрудники МЧС спасли четырех человек, унесенных ветром на надувных матрасах в Балтику

ТАСС, 31 июля. Четверо человек спасены в Балтийском море у побережья Калининградской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"В поисково-спасательное подразделение в Зеленоградске позвонили очевидцы и сообщили, что с необорудованного пляжа в районе поселка Малиновка Зеленоградского городского округа в море уносит людей на надувном матрасе. На поиски терпящих бедствие незамедлительно вышла группа спасателей МЧС на моторной лодке "Зодиак". Все четверо были подняты на борт и благополучно доставлены на берег", - сказал представитель ведомства.

Как выяснилось позже, один из отдыхающих решил поплавать на надувном матрасе. Его стало уносить в открытое море отжимным ветром. На помощь ему бросились трое человек, тоже на матрасе и их также унесло. Другие очевидцы не решились плыть и вызвали спасателей.

"От медицинской помощи спасенные отказались", - отметили в министерстве.