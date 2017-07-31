Крымские спасатели провели чемпионат по пляжному футболу

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ТАСС, 31 июля. Чемпионат по пляжному футболу среди спасателей прошел в Крыму, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В Евпатории состоялся первый чемпионат по пляжному футболу среди команд Главного управления МЧС России по Республике Крым. С самого начала в турнирной таблице появился лидер, который в конечном результате одержал победу в чемпионате", - сказал сотрудник пресс-службы.
Первое место на чемпионате заняла команда 1-го пожарно-спасательного отряда из Симферополя, второе - 5-го пожарно-спасательного отряда из Евпатории, третье - 4-го пожарно-спасательного отряда из Феодосии.
"Подобные состязания всегда проходят в очень напряженной борьбе, ведь выиграть первое место и доказать всем, что твоя команда лучшая - дело чести. Все спортсмены показали достойную и увлекательную игру и находятся в хорошей физической форме", - цитируют в пресс-службе начальника республиканского главка МЧС Р Сергея Шахова.