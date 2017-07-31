Прерванное непогодой в Марий Эл электроснабжение полностью восстановлено

ЙОШКАР-ОЛА, 31 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Марий Эл, которое было прервано сильными дождями и грозами, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"В 14.05 мск аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что 31 июля с 00.00 до 00.55 мск в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) в Республике Марий Эл произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго").

Без электроснабжения остались: бытовые потребители в 93 населенных пунктах (около 12 550 человек), а также 61 социально значимый объект. К аварийно-восстановительным работам привлекалось 33 бригады в составе 82 человек и 33 единиц специальной техники.