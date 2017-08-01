МЧС планирует увеличить численность Петербургского спасательного отряда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Численность Санкт-Петербургского поисково-спасательного отряда планируется увеличить для повышения эффективности реагирования на ЧП и оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин, отвечая на вопрос ТАСС.

Санкт-Петербургский поисково-спасательный отряд состоит из трех подразделений, которые обеспечивают безопасность Северной столицы, Ленинградской области и акватории Финского залива. Это ПСП "Берег" в поселке Смолячково, "Красная Горка" в поселке Лебяжье и "Кроншпиц" в городской черте.

"Сейчас в Санкт-Петербургском поисково-спасательном отряде служат 68 человек, все они прошли обучение и имеют квалификацию спасателя. Двое из их них спасатели международного класса. В отряде всего три человека, которые занимают управленческие должности", - сказал Панин. В отряде также 10 водолазов, которые принимают участие в глубоководных поисково-спасательных операциях по всему Северо-Западу.

Панин отметил, что спасатели успешно справляются со всеми поставленными задачами, но для повышения эффективности их работы общую численность отряда планируется увеличить. "Перед нами стоит задача, чтобы в каждой смене поисково-спасательного подразделения в Санкт- Петербурге было не менее шести спасателей, сейчас их пока 4-5 человек. Для этого нам необходимо увеличить общий штат отряда с 68 человек до 75", - отметил Панин.

Он уточнил, что Санкт-Петербургский ПСО является филиалом Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, который базируется в Мурманске. Его общая штатная численность составляет 648 человек.

Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил в интервью ТАСС, что МЧС на 20% увеличит число спасателей в поисково-спасательных отрядах за счет оптимизации административных и обеспечивающих служб.

500 спасательных работ

Сотрудники поисково-спасательного отряда Санкт- Петербурга с начала этого года спасли около 180 человек и выполнили около 500 спасательных работ, сообщил ТАСС руководитель отряда Вячеслав Макухин.

"За полгода нами спасено 177 человек, из них семь детей, выполнено 487 аварийно-спасательных и других неотложных работ. В среднем к нам поступает от трех заявок в день, объемы работ большие", - рассказал он.

По его словам, спасатели обеспечены всей необходимой техникой, оборудованием, снаряжением. "Созданы хорошие условия труда и для отдыха", - рассказал он.

Катер на скорости 90 км/ч

На оснащении отряда есть уникальный катер "Ростислав Белов", который достигает скорости до 90 километров в час. Как сообщил ТАСС капитан судна Анатолий Француженко, благодаря этому катеру можно своевремнно оказывать необходимую помощь пострадавшим.

"У него большая скорость - до 90 километров в час, и эта оперативность играет огромную роль. Например, благодаря ему мы смогли спасти человека, которому стало плохо. Мы доставили его за 10 минут до врачей, которые ему оказали всю необходимую помощь. Этот катер не только быстроходный, но и удобный", - рассказал Француженко. На борт катер берет до 20 человек, работать может без дозаправки до 8 часов - это расстояние от Санкт-Петербурга до Валаама.