Число погибших на водоемах на северо-западе России сократилось в этом году втрое

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Количество погибших на водоемах в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии этого года сократилось в три раза. Об этом ТАСС сообщил начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.
"Количество погибших за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на водных объектах снизилось в три раза. Этого удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе. Конечно, определенным фактором стали и погодные условия", - сказал он.
Панин пояснил, что из-за погоды в этом году меньше людей отдыхает на водоемах и меньше выходит на катерах. "Вместе с тем спасатели заблаговременно проверили все места отдыха, были освидетельствованы все пляжи. На контроль были взяты и так называемые дикие пляжи", - отметил начальник СЗРЦ.
По его словам, причиной трагических случаев на воде становится несоблюдение элементарных правил безопасности, купание в состоянии алкогольного опьянения и отдых в неположенных местах.
Панин рассказал и о ситуации с природными пожарами в СЗФО. По его словам, лесные пожары зафиксированы только в Коми, но их площадь небольшая. Очаги удается ликвидировать в день их обнаружения. "Угрозы населенным пунктам нет", - сказал он. Лесопожарную обстановку мониторит авиация, которая помогает выявлять очаги пожаров.