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Закрытие Всероссийских соревнований "Школа безопасности" состоится в Новой Москве

Общество Безопасная жизнь
1 августа, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В торжественной церемонии, которая пройдет в парке "Красная Пахра", примут участие руководство МЧС России, представители центрального аппарата, заслуженные спасатели и почетные гости

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Торжественное закрытие XIV Всероссийских соревнований "Школа безопасности" состоится во вторник в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Мероприятие начнется в 16:00 в парке "Красная Пахра" в Троицком административном округе Москвы. В течение семи дней юные спасатели - победители региональных этапов соревнований - боролись за право назваться лучшими в комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания", - сказали в пресс-службе.

В торжественной церемонии закрытия примут участие руководство МЧС России, представители центрального аппарата, заслуженные спасатели и почетные гости. "Для участников и гостей Центром культуры и досуга "Академический" департамента культуры Москвы подготовлена концертная программа с участием звезд российской эстрады", - добавили в ведомстве.

Соревнования прошли на территории спортивно-досугового центра "Красная Пахра". В этом году соревнования проходят уже в 14-й раз. 

По словам замглавы МЧС Владимира Степанова, в рядах общероссийского движения "Школа безопасности" состоят миллионы детей, они получают глубокие теоретические знания и твердые практические навыки правил безопасного поведения в быту, городской среде и на природе, а также изучают основы самопомощи и взаимопомощи, быстрой оценки рисков, принятия решений и реагирования.

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