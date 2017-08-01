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МЧС эвакуирует на лечение в Москву восьмерых тяжелобольных из Ростова-на-Дону

Общество Безопасная жизнь
1 августа, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Во время всего полета пациентов будут сопровождать высококвалифицированные медицинские специалисты, а передовая техника на борту позволит оказать необходимую помощь больным

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС России эвакуирует из Ростова-на-Дону восемь тяжелобольных пациентов на лечение в Москву. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Сегодня самолет "Суперджет-100" МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных - одного человека из Москвы в Ростов-на-Дону и восьмерых из Ростова-на-Дону в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что спецборт МЧС России, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

"На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", - добавил собеседник.

По его словам, пациента из Москвы доставят для специализированного лечения в Ростовскую областную клиническую больницу, далее спецборт вернется в Москву и доставит восьмерых больных. "Они пройдут специализированное лечение в Национальном научно-практическом центре нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко, Морозовской детской городской клинической больнице Департамента здравоохранения Москвы, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы и в Российской детской клинической больнице Минздрава России, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь", - заключили в МЧС.

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