Патрули МЧС за сутки ликвидировали восемь очагов природных пожаров в Иркутской области

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ТАСС, 1 августа. Около десятка возгораний растительности ликвидировано патрульно-маневренными группами МЧС за сутки в Иркутской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
"За минувшие сутки в результате патрулирования населенных пунктов Иркутской области выявлено и оперативно потушено силами патрульно-маневренных групп восемь возгораний мусора и сухой растительности", - сказал представитель министерства.
В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках патрульно-маневренные группы каждый день патрулируют более 140 населенных пунктов. Возгорания в них регистрируются ежедневно, отмечают в МЧС.
"С начала пожароопасного периода по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") к ответственности привлечено 695 правонарушителей, по ст. 8.32 КоП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах") составлен 2031 протокол", - уточнили в министерстве.