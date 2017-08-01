Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрули МЧС за сутки ликвидировали восемь очагов природных пожаров в Иркутской области

Общество Безопасная жизнь
1 августа, 16:41 UTC+3 ТАСС

С начала весенне-летнего пожароопасного периода в Приангарье ежедневно регистрируются возгорания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Около десятка возгораний растительности ликвидировано патрульно-маневренными группами МЧС за сутки в Иркутской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"За минувшие сутки в результате патрулирования населенных пунктов Иркутской области выявлено и оперативно потушено силами патрульно-маневренных групп восемь возгораний мусора и сухой растительности", - сказал представитель министерства.

В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках патрульно-маневренные группы каждый день патрулируют более 140 населенных пунктов. Возгорания в них регистрируются ежедневно, отмечают в МЧС.

"С начала пожароопасного периода по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") к ответственности привлечено 695 правонарушителей, по ст. 8.32 КоП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах") составлен 2031 протокол", - уточнили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
2
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
3
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
6
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
7
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама