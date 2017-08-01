Патрули МЧС за сутки ликвидировали восемь очагов природных пожаров в Иркутской области

ТАСС, 1 августа. Около десятка возгораний растительности ликвидировано патрульно-маневренными группами МЧС за сутки в Иркутской области. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"За минувшие сутки в результате патрулирования населенных пунктов Иркутской области выявлено и оперативно потушено силами патрульно-маневренных групп восемь возгораний мусора и сухой растительности", - сказал представитель министерства.

В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках патрульно-маневренные группы каждый день патрулируют более 140 населенных пунктов. Возгорания в них регистрируются ежедневно, отмечают в МЧС.

"С начала пожароопасного периода по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") к ответственности привлечено 695 правонарушителей, по ст. 8.32 КоП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах") составлен 2031 протокол", - уточнили в министерстве.