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Сотрудники МЧС Хакасии провели соревнования по спортивной рыбалке

Общество Безопасная жизнь
1 августа, 16:30 UTC+3 ТАСС

В состязании приняли участие более 30 человек

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ТАСС, 1 августа. Соревнования по спортивной рыбалке среди сотрудников МЧС прошли в Хакасии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка ведомства.

"Сотрудники ГУ МЧС России по Хакасии и подчиненных подразделений провели соревнования по рыбной ловле на реке Енисее в районе поселка Усть-Абакан. Посостязаться за звание лучшего рыбака вызвались более 30 человек", - сказали в министерстве.

В командном зачете лучшими стали пожарные из Саяногорска. На втором и третьем месте - сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях Хакасии и пожарные из Абакана. Звание "Самый ловкий рыбак" завоевал водитель пожарно-спасательной части №2 Абакана Андрей Бабешко. Самую большую рыбу поймал инженер Центра управления в кризисных ситуациях Владимир Чистяков, а самую маленькую - водитель пожарно-спасательной части №3 Абакана Максим Прасков.

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