В Якутии прошли соревнования по национальному многоборью среди сотрудников МЧС

ТАСС, 1 августа. Сотрудники МЧС Якутии провели соревнования по национальному многоборью, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В городе Якутске проведены соревнования по национальному многоборью среди сотрудников и работников подразделений пожарной охраны. Соревнования проводились по шести дисциплинам, включающим как национальные виды спорта, так и традиционные для пожарных", - сказали в пресс-службе.

Первое место занял стажер на должность мастера пожарного-спасателя специализированной пожарно-спасательной части Владимир Никитин. Второе - пожарный пожарно-спасательной части № 4 Владимир Федоров. Третье - старший пожарный пожарно-спасательной части № 4 Павел Черноградский. "Победители награждены ценными призами. Спортсмены-пожарные, занявшие с четвертого по шестые места - ценными подарками", - уточнили в ведомстве.