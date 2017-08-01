МЧС начало работу по проверке пожарной безопасности учебных заведений и общежитий

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МЧС проверит безопасность общежитий наряду со зданиями учебных заведений к новому учебному году, заявил во вторник глава министерства Владимир Пучков.
"Наши сотрудники в этом году уже работают во всех приемочных комиссиях, которые осуществляют приемку школ к началу нового учебного года. Мы проверяем исправность всех технологических систем, наличие эвакуационных выходов и прочие параметры на соответствие требованиям безопасности", - сказал Пучков журналистам.
По его словам, работа ведется во всех школах, детских садах и вузах.
"Приоритет нашей работы - безопасность общежитий. Мы проделали уже очень большую работу, повышаем качество бытовых условий и решаем все проблемы безопасности проживания студентов в общежитиях", - подчеркнул он.