Сорок спасателей борются с природным пожаром в окрестностях Геленджика

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КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Сухая трава на площади в гектар горит в районе поселка Кабардинка под Геленджиком, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"От оперативного дежурного единой диспетчерской службы Геленджика поступило сообщение о загорании сухой травы и растительности в горной местности в районе поселка Кабардинка. Предварительно, площадь загорания составляет 1 гектар, в тушении задействованы силы МЧС России, краевого лесопожарного центра, казачества и администрации", - уточнили в МЧС.
Всего в ликвидации пожара задействованы 40 человек, в распоряжении которых 11 единиц техники. Также привлечен вертолет Ка-32.