Ливни и сильный ветер ожидаются в Воронежской области в среду

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Воронежской области распространило предупреждение о неблагоприятных погодных метеоусловиях в среду: в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, ветер до 20 м/с. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях: днем 2 августа местами по Воронежской области ожидаются ливни, грозы, порывы ветра при грозах до 20 м/с", - отмечается в сообщении.

Спасатели предупредили, что возможны повреждения линий электропередачи, крыш домов, падение деревьев, слабо укрепленных конструкций. Они рекомендуют в непогоду не выходить на улицу.