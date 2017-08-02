В Геленджике локализован природный пожар на площади два гектара

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в Геленджике, локализован при помощи вертолета МЧС на площади два гектара. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в понедельник стало известно, что сухая растительность и трава загорелись в горной местности в двух километрах от поселка Кабардинка. К тушению был привлечен вертолет Ка-32 и десятки специалистов.
"Пожар локализован на площади два гектара. Вертолет Ка-32 совершил два сброса воды общей массой 10 тонн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы населению нет.
Ка-32 был недавно поставлен на боевое дежурство в Геленджике для мониторинга лесопожарной обстановки и оперативной локализации возникающих пожаров. Там же базируется и самолет-амфибия Бе-200ЧС.