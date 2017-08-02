Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Геленджике локализован природный пожар на площади два гектара

Общество Безопасная жизнь
2 августа, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ранее в понедельник недалеко от поселка Кабардинка загорелась растительность в горной местности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в Геленджике, локализован при помощи вертолета МЧС на площади два гектара. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее в понедельник стало известно, что сухая растительность и трава загорелись в горной местности в двух километрах от поселка Кабардинка. К тушению был привлечен вертолет Ка-32 и десятки специалистов.

"Пожар локализован на площади два гектара. Вертолет Ка-32 совершил два сброса воды общей массой 10 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населению нет.

Ка-32 был недавно поставлен на боевое дежурство в Геленджике для мониторинга лесопожарной обстановки и оперативной локализации возникающих пожаров. Там же базируется и самолет-амфибия Бе-200ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама