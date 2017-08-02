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Водолазы МЧС совершили более 600 погружений во время учебного сбора на Дальнем Востоке

Общество Безопасная жизнь
2 августа, 15:08 UTC+3

В общей сложности спасатели провели под водой более 500 часов

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ТАСС, 2 августа. Более 600 погружений совершили водолазы МЧС за время учебного сбора, прошедшего на Дальнем Востоке. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На Дальнем Востоке завершился 21-й учебно-тренировочный сбор водолазов МЧС России. Он проходил в течение десяти дней в Приморском крае. В сборе приняли участие 57 спасателей-водолазов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда ведомства. За время тренировочного сбора спасатели выполнили 612 погружений на глубины от 15 до 60 метров. Общее время пребывания под водой составило более 500 часов", - сказал собеседник агентства.

Практические занятия проходили в бухте Безымянная в Уссурийском заливе. Во время них отрабатывались навыки подводного ориентирования, спасения и эвакуации, поиску затонувших объектов, обследования и подъема затонувшей техники. Такие сборы проходят не реже двух раз в год.

"Все спасатели-водолазы подтвердили свою высокую квалификацию в работе с подводным оборудованием при проведении поисково-спасательных и подводно-технических операций", - отметили в пресс-службе. 

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