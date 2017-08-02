МЧС предупредило об опасных медузах-крестовиках у берегов Приморья

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ТАСС, 2 августа. Медузы-крестовики замечены у воде на пляжах Приморского края, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики. Это небольшая, но опасная медуза, обитающая у берегов Японии, Кореи и у дальневосточных берегов России. Она может поразить человека во время нахождения в воде", - сказали в ведомстве.
Крестовик имеет высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета диаметром 2,5 см, 60 тонких щупальцев и прозрачное тело. Эта медуза обитает на небольших глубинах и в жаркие месяцы выходит к берегам. В МЧС рекомендуют при купании не заплывать в заросли травы, в замутненную воду, а людям со слабым сердцем и детям вообще отказаться от купания в местах обитания этой медузы.