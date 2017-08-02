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Спасатели помогли выбраться из лифта женщинам с ребенком в Комсомольске-на-Амуре

Общество Безопасная жизнь
2 августа, 16:18 UTC+3 ТАСС

Медицинская помощь пенсионерке и женщине с младенцем не понадобилась

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ТАСС, 2 августа. Пенсионерке и женщине с младенцем, заблокированным в лифте в Комсомольске-на-Амуре, понадобилась помощь спасателей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"На телефон пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме по улице Гагарина при отключении электроэнергии в лифте оказались заблокированы две женщины и грудной ребенок. Через пять минут после вызова на место происшествия прибыл пожарный расчет 98-й пожарно-спасательной части", - сказали в пресс-службе. Спасатели вскрыли кабину лифта и помогли выбраться пленникам. На все ушло полчаса, медицинская помощь не потребовалась.

"В целом, в период отключения электроэнергии в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю информация о чрезвычайных ситуациях не поступала", - отметили в министерстве.

Авария на электросетях произошла 1 августа в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи в Амурской области. Она спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

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