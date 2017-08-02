В Забайкалье МЧС и ОНФ предложили перерабатывать отходы лесопиления в топливо

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ТАСС, 2 августа. Горючие отходы лесопилок предложено перерабатывать в топливо для котельных. Этот подход обсудили представители МЧС РФ и Общероссийского народного фронта (ОНФ) на круглом столе, прошедшем в среду в Забайкальском крае.
"Организовать переработку горючих отходов лесопиления решили участники круглого стола, прошедшего сегодня в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Такой способ борьбы с мусором был выработан общественниками совместно с инспекторами государственного пожарного надзора", - сказали ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС.
Опилки, горбыль и другие горючие отходы предлагается перерабатывать в пеллеты. Это брикеты, которыми можно топить угольные котельные. Сырья для них в Забайкалье много, отмечают в ведомстве.
"В настоящее время в Петровск-Забайкальском и Хилокском районах края скопилось большое количество опилок, горбыля и бракованных древесных изделий. В их переработке заинтересованы как сами предприниматели, так и руководители муниципалитетов, поскольку исчезнет угроза перехода пожаров на жилые дома. Если мы сможем организовать производство пеллетов, то решим несколько проблем - очистим местность от горючего мусора, создадим рабочие места и предоставим дешевое и более эффективное топливо для всех забайкальцев", - цитируют в пресс-службе сопредседателя регионального штаба ОНФ Андрея Харина.
Также на собрании был обсужден вопрос ликвидации несанкционированных свалок на территории края. МЧС и ОНФ неоднократно проводили рейды по их выявлению и закрытию. "На совещании принято решение объединить усилия МЧС, прокуратуры, Россельхознадзора и Общероссийского народного фронта по ликвидации несанкционированных полигонов. Помогут в этом не только штрафы, налагаемые на собственников земельных участков, но и изъятие их у владельцев по решению суда", - отметили в пресс-службе МЧС.