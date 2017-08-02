Сотрудники МЧС с вертолета нашли потерявшегося в красноярской тайге пенсионера

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ТАСС, 2 августа. Мужчина, заблудившийся три дня назад в лесу в Красноярском крае, найден. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.
"Сегодня днем при облете места поиска был обнаружен мужчина, сигнализирующий вертолету. Пилот передал координаты нахождения мужчины группе спасателей, которые вывели его из леса. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждается", - сказали в пресс-службе.
Мужчина, 1942 года рождения, потерялся в тайге в Сухобузимском районе края 31 июля. Об этом в МЧС сообщили его родственники. К поисковым работам были привлечены сотрудники Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС и вертолет министерства.