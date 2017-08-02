МЧС предупредило о высокой опасности лесных пожаров в Новосибирской области

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ТАСС, 2 августа. Высокая пожароопасность в лесах ожидается 3 августа в лесах Новосибирской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"С завтрашнего дня синоптики прогнозируют жару и отсутствие дождей в Новосибирской области. А это значит, что возникновение очагов лесных пожаров не исключается. Согласно прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций в области наиболее подвержены лесным пожарам 12 районов: Кыштовский, Северный, Убинский, Ордынский, Колыванский, Искитимский, Сузунский, Новосибирский, Тогучинский, Маслянинский, Мошковский, Черепановский", - сказали в пресс- службе.
С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области зарегистрированы 132 очага природных пожаров. Огнем повреждена почти 1 тыс. га леса.