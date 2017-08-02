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Спасатели обеспечивают безопасность чемпионата мира по плаванию в ластах в Томске

Общество Безопасная жизнь
2 августа, 18:56 UTC+3 ТАСС

Под особым контролем находятся места проживания спортсменов и объекты, непосредственно задействованные в чемпионате

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ТАСС, 2 августа. Безопасность чемпионата мира по плаванию в ластах, проходящего в Томске, обеспечивают сотрудники МЧС РФ. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"В Томске проходит 15-е первенство мира по плаванию в ластах. Сотрудники ГУ МЧС России по Томской области обеспечивают безопасность при проведении спортивного мероприятия. Под особым контролем объекты, которые задействованы в проведении мирового первенства, а также места проживания спортсменов и представителей команд", - сказал представитель службы.

Обследован Дворец водных видов спорта "Звездный", где проходит один из этапов соревнований, и озеро Рожневое, на котором соревнованию пройдут в воскресенье. На этом этапе спасатели будут дежурить в лодках и наблюдать за спортсменами с квадрокоптера.

"Силы и средства ГУ МЧС России по Томской области готовы к немедленному реагированию для ликвидации последствий возможных чрезвычайных происшествий", - отметили в ведомстве.

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