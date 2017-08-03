Туристы из Одессы попали под камнепад в горах Северной Осетии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии проводят операцию по оказанию помощи туристам из Одессы, попавшим под камнепад в Дигорском ущелье. Как сообщили в четверг в ГУ МЧС по республике, двое из семи туристов получили травмы и не могут самостоятельно передвигаться.
"Спасательная операция началась в четверг в 6:00 мск. Поступила информация, что группа из семи человек из Одессы попала под камнепад на перевале Допах в Дигорском районе. Двое участников оказались придавленными камнями и не могут двигаться дальше сами", - сказал представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, группа туристов была застрахована и зарегистрирована. За ними была направлена группа спасателей североосетинского поискового спасательного отряда.