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Туристы из Одессы попали под камнепад в горах Северной Осетии

Общество Безопасная жизнь
3 августа, 10:49 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, августа. /ТАСС

Двое из семи туристов получили травмы и не могут передвигаться самостоятельно

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии проводят операцию по оказанию помощи туристам из Одессы, попавшим под камнепад в Дигорском ущелье. Как сообщили в четверг в ГУ МЧС по республике, двое из семи туристов получили травмы и не могут самостоятельно передвигаться.

"Спасательная операция началась в четверг в 6:00 мск. Поступила информация, что группа из семи человек из Одессы попала под камнепад на перевале Допах в Дигорском районе. Двое участников оказались придавленными камнями и не могут двигаться дальше сами", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, группа туристов была застрахована и зарегистрирована. За ними была направлена группа спасателей североосетинского поискового спасательного отряда.

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