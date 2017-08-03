Конкурс детского творчества МЧС и Минобразования назовет победителей 4 августа

Продажи в проектах ГК "Гранель" в первом полугодии выросли на 45%Новости партнеров 3 августа, 12:10
Погрузка на Дальневосточной желдороге за 7 месяцев составила 27,7 млн тТранспорт 3 августа, 12:05
Суд отклонил требования ФК "Кубань" о незаконности компенсации в пользу Ивелина ПоповаСпорт 3 августа, 11:59
Министр госфинансов Франции: правительство будет радо переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 11:48
Токарев: новые санкции США не повлияют на "Транснефть"Экономика и бизнес 3 августа, 11:41
Гендиректор: "Динамо" очень серьезно отнесется к матчу со сборной РоссииСпорт 3 августа, 11:29
Ъ: Астана отменила запрет на въезд российских инновационных вагоновТранспорт 3 августа, 11:23
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксераСпорт 3 августа, 11:17
Володин считает, что счастье депутата - в помощи избирателямПолитика 3 августа, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Победители Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества "Таланты и поклонники" будут названы 4 августа. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Ростове-на-Дону 3-4 августа 2017 пройдет финальный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники". В нем примут участие 40 коллективов из 24 субъектов РФ. Более 120 конкурсантов будут представлять свое мастерство в четырех номинациях: театральное, вокальное и хореографическое искусство, авторская или бардовская песня", - сказала собеседник агентства.
Впервые фестиваль прошел в 2010 году в честь 50-летия Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Проект стал всероссийским на следующий год. Участниками фестиваля во всех регионах страны становятся свыше 1,5 млн детей. Фестиваль организуют МЧС России, Министерство образования и науки России и ВДПО.