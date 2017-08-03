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Конкурс детского творчества МЧС и Минобразования назовет победителей 4 августа

Общество Безопасная жизнь
3 августа, 10:59 UTC+3

Во Всероссийском фестивале детско-юношеского творчества примут участие 40 коллективов из 24 субъектов РФ

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ТАСС, 3 августа. Победители Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества "Таланты и поклонники" будут названы 4 августа. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Ростове-на-Дону 3-4 августа 2017 пройдет финальный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники". В нем примут участие 40 коллективов из 24 субъектов РФ. Более 120 конкурсантов будут представлять свое мастерство в четырех номинациях: театральное, вокальное и хореографическое искусство, авторская или бардовская песня", - сказала собеседник агентства.

Впервые фестиваль прошел в 2010 году в честь 50-летия Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). Проект стал всероссийским на следующий год. Участниками фестиваля во всех регионах страны становятся свыше 1,5 млн детей. Фестиваль организуют МЧС России, Министерство образования и науки России и ВДПО. 

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