Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено на Кубани

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за жаркой погоды с температурой воздуха до плюс 39 градусов, которая ожидается в регионе в ближайшие сутки. На Черноморском побережье воздух прогреется до 37 градусов, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Третьего августа в период с 13 до 17 часов, а также в дневные часы 4-6 августа в Краснодарском крае, включая город Краснодар, ожидается сильная жара, температура воздуха поднимется до 39 градусов - опасное явление. На Черноморском побережье - местами плюс 37 градусов", - отмечается в сообщении МЧС.

В администрации курорта Сочи ТАСС рассказали, что, по прогнозам местных метеорологов, в прибрежной зоне дневная температура воздуха составит не более 30-35 градусов. "В горном кластере Красной Поляны ночью прохладнее - 18-23 градуса выше ноля, но днем температуры также поднимутся до 35 градусов", - процитировали в мэрии прогноз Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу среды.