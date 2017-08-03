Найдена группа туристов, потерявшаяся в Приморье

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ТАСС, 3 августа. Пятеро туристов, которые потерялись в Приморье, найдены. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"По полученной информации, туристическая группа из пяти человек самостоятельно вышла к селу Чистоводное Лазовского муниципального района. Состояние здоровья людей удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась", - сказал представитель ведомства.
Поиск туристической группы велся со 2 августа. Она вышла в поход 30 июля из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района.
1 августа группа не вышла в заданную точку. "Туристов искали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Были оповещены главы сельских поселений для организации работы по привлечению дополнительных сил к поискам, проинформировано охотобщество "Барс", - отметили в пресс-службе.