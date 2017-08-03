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Поиски двух человек с перевернувшейся на реке лодке в Якутии идут почти неделю

Общество Безопасная жизнь
3 августа, 14:20 UTC+3 ТАСС

29 июля на реке Лене перевернулась моторная лодка с шестью людьми на борту

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ТАСС, 3 августа. Сотрудники МЧС, МВД и волонтеры продолжают поиски в Намском районе Якутии двух человек, которые перевернулись на лодке на реке Лене в субботу, 29 июля. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Поисковыми группами в Намском районе с начала поисковых работ обследовано 334 кв. км акватории реки Лена и 265 км ее береговой линии. По акватории реки вниз по течению от места происшествия проводятся поиски с помощью багров, также применяется беспилотный летательный аппарат. Специалистами службы спасения Якутии в поисковых работах применяется гидролокатор бокового обзора", - сказали в пресс-службе.

В зоне поиска работает 100 человек, 11 единиц техники и 20 плавсредств.

ЧП произошло в ночь на субботу, 29 июля. На Лене в 30 км ниже по течению от села Тюбя перевернулась моторная лодка, на ее борту находились шесть человек, на пятерых из них были спасательные жилеты. Двое были найдены живыми.

Как ранее сообщил замглавы Намского района, начальник оперативного штаба Николай Степанов, найдены тела двух женщин, которые были в спасательных жилетах. Ведутся поиски моториста и одной женщины. По словам выживших, моторист ушел под воду сразу после аварии, но есть надежда, что женщина жива.

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