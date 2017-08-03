Сотрудники МЧС научили более 40 тысяч детей в Кемерово оказывать первую помощь

ТАСС, 3 августа. Сотрудники МЧС обучили приемам первой помощи более 40 тыс. детей Кемеровской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В Кемеровской области инструкторы, медики и спасатели провели обучающие занятия по оказанию первой помощи для детей в оздоровительных лагерях. Мероприятия прошло в рамках Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь!". За два летних месяца специалисты обучили необходимым навыкам более 40 тысяч детей", - сказали в пресс-службе.

Мастер-классы состояли из теоретической и практической частей. Проект "Научись спасать жизнь!" инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России. В Кузбассе он реализуется с начала года.