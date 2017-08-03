Работникам алтайского заповедника вручены награды МЧС

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ТАСС, 3 августа. Начальник ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Игорь Букин вручил работникам Алтайского биосферного заповедника и старосте села Беле ведомственными награды. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе местного МЧС.
"Нагрудными знаками награждены начальник охраны Алтайского заповедника Сергей Ерофеев, капитан-механик теплохода "Зурбаган" заповедника Илья Поюченко, начальник станции фонового мониторинга Горно-Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Зырянов. Ведомственной медалью награждена староста села Беле, расположенного на территории заповедника, Наталья Шичкова", - сказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что награжденные много лет эффективно защищают население и территорию заповедника от ЧС и крупных лесных пожаров.