Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС обошли более 8 тыс. домов с профилактическими беседами в Калужской области

Общество Безопасная жизнь
3 августа, 17:01 UTC+3

В ходе обходов спасатели также раздали памятки о правилах пожарной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Более 8 тыс. профилактических подворовых обходов провели сотрудники МЧС Калужской области за неделю, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Личным составом управления надзорной деятельности и профилактической работы за прошедшую неделю проведено 8,224 тыс. адресных подворовых обходов домовладений. В ходе них мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации проинструктировано 8,997 тыс. человек", - сказал представитель МЧС.

Также спасатели раздавали памятки с мерами пожарной безопасности. Всего было проведено 87 массовых собраний с населением. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
3
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
4
Источник: Андрей Малахов пока не писал заявления об уходе с Первого канала
5
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
6
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама