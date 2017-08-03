Сотрудники МЧС обошли более 8 тыс. домов с профилактическими беседами в Калужской области

Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцевНовости партнеров 3 августа, 18:09
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженогоНовости партнеров 3 августа, 17:55
Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛАСпорт 3 августа, 17:52
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и СШААрмия и ОПК 3 августа, 17:50
Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменовСпорт 3 августа, 17:47
Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменовСпорт 3 августа, 17:41
Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 17:28
Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татарОбщество 3 августа, 17:23
Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" СбербанкаЭкономика и бизнес 3 августа, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Более 8 тыс. профилактических подворовых обходов провели сотрудники МЧС Калужской области за неделю, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Личным составом управления надзорной деятельности и профилактической работы за прошедшую неделю проведено 8,224 тыс. адресных подворовых обходов домовладений. В ходе них мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации проинструктировано 8,997 тыс. человек", - сказал представитель МЧС.
Также спасатели раздавали памятки с мерами пожарной безопасности. Всего было проведено 87 массовых собраний с населением.