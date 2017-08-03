Сотрудники МЧС обошли более 8 тыс. домов с профилактическими беседами в Калужской области

ТАСС, 3 августа. Более 8 тыс. профилактических подворовых обходов провели сотрудники МЧС Калужской области за неделю, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Личным составом управления надзорной деятельности и профилактической работы за прошедшую неделю проведено 8,224 тыс. адресных подворовых обходов домовладений. В ходе них мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации проинструктировано 8,997 тыс. человек", - сказал представитель МЧС.

Также спасатели раздавали памятки с мерами пожарной безопасности. Всего было проведено 87 массовых собраний с населением.