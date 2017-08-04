С начала года от пожаров в России защищены почти 3 тыс. населенных пунктов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Наземные группы и авиация МЧС с начала в России пожароопасного периода защитили от пожаров почти 3 тыс. населенных пунктов, в которых проживают почти 8 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону почти 3 тыс. населенных пунктов с населением более 7,7 млн человек", - сказал собеседник агентства. Только за минувшие сутки от огня удалось защитить 34 населенных пункта, где проживают более 17 тыс. человек.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил на территории России задействованы 115 воздушных судов, которые с начала пожароопасного периода вылетали на тушение пожаров 531 раз. Они осуществили более 2300 сбросов воды общей массой более 20 тыс. тонн.

Сейчас в Якутии к тушению природных пожаров привлекается самолет Бе-200ЧС МЧС России. На Ямале тушат пожары самолет Ил-76 МЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В Бурятии задействован самолет Бе-200 МЧС.

"Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", - рассказали в МЧС. Кроме того, организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, проводится информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

"Общая численность группировки по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от перехода природных пожаров составляет почти 14 тыс. человек и 4200 единиц техники", - сообщили в ведомстве.