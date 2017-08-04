Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С начала года от пожаров в России защищены почти 3 тыс. населенных пунктов

Общество Безопасная жизнь
4 августа, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Только за минувшие сутки от огня удалось защитить 34 населенных, где проживают 17 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Наземные группы и авиация МЧС с начала в России пожароопасного периода защитили от пожаров почти 3 тыс. населенных пунктов, в которых проживают почти 8 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону почти 3 тыс. населенных пунктов с населением более 7,7 млн человек", - сказал собеседник агентства. Только за минувшие сутки от огня удалось защитить 34 населенных пункта, где проживают более 17 тыс. человек.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил на территории России задействованы 115 воздушных судов, которые с начала пожароопасного периода вылетали на тушение пожаров 531 раз. Они осуществили более 2300 сбросов воды общей массой более 20 тыс. тонн.

Сейчас в Якутии к тушению природных пожаров привлекается самолет Бе-200ЧС МЧС России. На Ямале тушат пожары самолет Ил-76 МЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В Бурятии задействован самолет Бе-200 МЧС.

"Проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты", - рассказали в МЧС. Кроме того, организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, проводится информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

"Общая численность группировки по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от перехода природных пожаров составляет почти 14 тыс. человек и 4200 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама