Сотрудники МЧС за семь месяцев спасли более 70 человек в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли в горах Кабардино-Балкарии (КБР) 72 человек с начала 2017 года, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы управления МЧС по республике Кантемир Беров.

"С начала 2017 года в горах КБР пострадал 91 человек (215 за аналогичный период прошлого года), к большому сожалению, 17 человек погибли (27 за аналогичный период 2016 года) и четыре пропали без вести. Спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России с начала года уже проведено 97 поисково-спасательных работ (176), в ходе которых спасено 72 человека (186)", - сказал Беров.

С начала года туристические маршруты КБР посетили более одного миллиона человек, из которых 115 тыс. - иностранцы. "Сегодня на туристических маршрутах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 168 туристических групп, это 1,134 тыс. человек, в том числе 49 иностранных групп - 306 человек", - уточнил он, добавив, что многие туристы пренебрегают мерами безопасности.

"Спасатели рекомендуют обязательно перед выходом в горы зайти в спасательную службу для регистрации своего маршрута, сообщить планируемое время выхода и возвращения, узнать прогноз метеообстановки на планируемый период восхождения, состояние селевой и ледовой обстановки. Уточнить, где на маршруте находятся опасные места, а где можно разбить лагерь для ночевки", - добавил Беров. Со спасательными службами необходимо согласовать вид и периодичность выхода на связь. Все эти рекомендации помогут быстрому реагированию спасателей на вызов о помощи, пояснил он.

Обширная зона ответственности

Главным управлением МЧС России по КБР проводится комплекс мероприятий по вопросам обеспечения безопасности туристических групп, отдыхающих и спортсменов в местах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных районах КБР. В зоне ответственности ЭВПСО обширная горная территория КБР, в которую попадает наиболее высокая часть Главного Кавказского хребта (район Приэльбрусья, Безенги, Чегемское ущелье, Черекский район).

"На наиболее посещаемых маршрутах МЧС России организовало дежурство отдельных спасательных постов. Круглосуточное дежурство ЭВПСО организовано на склоне Эльбруса на высоте 4050 метров над уровнем моря "Приют-11", в Безенгийском ущелье - альплагерь "Безенги", в Чегемском ущелье в районе парадрома, а также в ущельях Адыр- Су и Адыл-Су (Приэльбрусье)", - добавил он.

В реестре туристических маршрутов значится 57 направлений (горнолыжных, альпинистских и туристических). Согласно данным подразделений МЧС России, в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам в текущем году прошли 1250 зарегистрированных групп, это 8133 тыс. туристов и альпинистов, в том числе 45 детей.