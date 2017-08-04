Спасатели на Алтае эвакуировали туриста из Севастополя с высоты 3,6 тыс. метров

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Спасатели провели эвакуацию туриста, сломавшего ногу на горе Белуха, с высоты 3,6 тысячи метров в Республике Алтай, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Третьего августа группа туристов в составе шести человек из разных городов совершала восхождение на гору Белуха по северо-восточному хребту. На высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря один из участников - мужчина 1961 года рождения из города Севастополь сломал ногу. Товарищам удалось вызвать на помощь спасателей по спутниковому телефону", - уточнили в ведомстве.
За пострадавшим вылетел вертолёт Ми-8 МТВ из Красноярска. Чтобы он смог забрать мужчину, участники группы спустили его на руках к подножью гребня. Оттуда волонтёры-альпинисты, которые находились на маршруте в этой местности, ночью спустили его на высоту 3,6 тысячи метров до перевала Большое берельское седло. Утром в пятницу, несмотря на большую высоту, низкую облачность и плохую видимость, пилоты Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России смогли подлететь и забрать пострадавшего.
"Мужчина был доставлен в город Горно-Алтайск. Сейчас он получает необходимое лечение в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Другие участники группы продолжили свой маршрут", - пояснили в МЧС.
Как отмечают в ведомстве, туристы заранее готовились к походу, знали, что он будет проходить в сложных условия, и оформили страховку на случай экстренной эвакуации с применением воздушного судна. Все расходы, связанные с транспортировкой пострадавшего, компенсирует государству страховая компания. По данным ГУ МЧС региона, полетный час вертолёта Ми-8 МТВ стоит 160 тысяч рублей. Операция по спасению туриста заняла более 10 часов.