МЧС предупреждает о возможных грозах и сильном ветре в Тверской области в пятницу

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ТВЕРЬ, 4 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Тверской области объявило штормовое и экстренное предупреждение в связи с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду, которые ожидаются в регионе этим вечером. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В ближайшие три часа и с сохранением вечером 4 августа, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, кратковременное усиление ветра отдельными порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели предупреждают, что во время неблагоприятных погодных явлений возможны ухудшение видимости, увеличение количества ДТП на дорогах и аварийные ситуации.
Кроме того, по информации пресс-службы, в Тверской области продолжается ликвидация последствий сильного ветра и дождя, который прошел в регионе 2 августа. В результате штормового ветра в области было повалено более ста деревьев, что стало причиной затруднения движения на дорогах, а также обрывов на линиях электропередачи, в результате чего порядка 20 тыс. жителей региона остались без электроснабжения.
Как сообщили журналистам в пресс-службе тверского филиала "МРСК Центра", в настоящее время в области аварийно-восстановительные работы осуществляют более 900 человек. "На контроле энергетиков 11 серьезных повреждений по линиям электропередачи, проходящих по территориям Селижаровского, Осташковского, Кувшиновского, Андреапольского, Нелидовского и Торопецкого районов и Западнодвинского районов. Ураганным ветром здесь были сломаны траверсы, повалены опоры, завалены деревья и оборваны провода. Параллельно идет устранение более 400 повреждений на воздушных линиях", - уточнили в сетевой компании.
В настоящее время в Андреапольском, Торопецком и Западнодвинском районах вновь зафиксировано ухудшение погоды, которое провоцирует новые аварийные отключения электроэнергии. Энергетики наращивают группировку сил и средств в этой зоне.